Começa a 53ª Festa do Rosário

Uma carreata pelas ruas de Abaeté na tarde desta quarta-feira, 27, logo após a vitória do Brasil por 2 X 0 sobre a Sérvia, marcou a abertura oficial da 53ª Festa de Nossa Senhora do Rosário.

Animada por Haroldinho e pelo Trio Elétrico HP2, a carreata contou com diversos carros alegóricos, enriquecidos com as imagens de Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora Aparecida, Divino Espírito Santo, Santa Efigênia, São Benedito, além de representantes das escravas, Princesa Isabel, Rei do Chicote, Sinhá Condessa e dos diversos ternos de congado.

Logo mais, às 19:30 horas, será celebrada missa em frente à igreja matriz Nossa Senhora do Rosário, pelo Padre Patrick (de Luz), com a presença de todas as guardas abaeteenses, diretoria, festeiros, autoridades, Padre Cássio e de toda a comunidade.

Em seguida, será aberto o Rancho Alegre, montado bem em frente à Associação do Congado.

O rancho funcionará todas as noites a partir de amanhã, 28, até a próxima segunda-feira, 02 de julho, com leilões, bingos e animação do Trio Elétrico HP2.

As barraquinhas foram montadas na Rua Dom Pedro II.

Desde o dia 20 de junho, está sendo celebrada uma novena especial, com celebrações eucarísticas todas as noites, na igreja do Rosário. A novena foi aberta pelo Bispo Diocesano Dom José Aristeu e já contou com as participações de Padre Fábio Costa (de Belo Horizonte), Padre Ednaldo Vinicius (de Arcos), Padre Cássio Wagner, Frei José Roberto (de Betim), Padre Edvaldo (de Piumhi) e Padre Antônio Carlos da Silva (de Bom Despacho). A novena será encerrada amanhã, com celebração de Padre Antônio Carlos Ferreira (de Bambuí).

No encerramento, cada fiel deverá levar alimentos não perecíveis, no desfecho da campanha, onde foram arrecadados produtos de higiene e limpeza para o Seminário Diocesano, leite de caixinha para a Apae e fraldas geriátricas descartáveis para a Vila Vicentina.

PROGRAMAÇÃO DOS PRÓXIMOS DIAS:

Nessa sexta-feira, 29, às 19 horas, haverá o levantamento dos mastros, com presença de todas as guardas de Congado abaeteenses.

No sábado, 30, a programação começa às 9 horas, com apresentação das guardas na Praça Dr. Canuto, com a presença de autoridades e festeiros.

Às 13 horas, os ternos se apresentarão em frente à Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário.

No domingo, 1º de julho, a festa começa às 5 horas, quando as guardas buscam festeiros e festeiras, Reis, Rainhas e Princesas em suas casas.

Às 8 horas, guardas abaeteenses e visitantes se encontram em frente à matriz do Rosário, onde será celebrada missa às 10 horas.

Às 14 horas, começa a concentração para a tradicional procissão pelas ruas da cidade. E às 18, a bênção de todos, com show pirotécnico.

Na manhã de segunda-feira, feriado municipal, os congadeiros visitam a Casa Paroquial bom Pastor, Vila vicentina, Prefeitura e casa dos devotos.

A missa de encerramento da festa está marcada para 19 horas, seguida de passagem das coroas e descimento dos mastros.

Toda a comunidade está convidada a participar desta grande festa, promovida pela Associação do Congado Nossa Senhora do Rosário e Paróquia do Bom Pastor, com apoio da Prefeitura, Câmara Municipal e da comunidade.

