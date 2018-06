Vencedores do Concurso de Redação Meu Pé de Sonho é Verde

Dia 10 de maio, foi divulgado o resultado do 1º Concurso de Redação do Projeto Pé de Sonho, no auditório da E. E. Dr. Edgardo da Cunha Pereira, com a entrega dos prêmios e de dezenas de brindes patrocinados por empresas e pessoas comprometidas com a causa ambiental.

As redações premiadas foram pré-selecionadas pelas escolas participantes e classificadas pelos professores /ambientalistas Carlos Roberto Pereira, Maria Joaquina Valadares, Rangel Lucas Pereira, Flaviane de Oliveira Campos, Marly Tavares e Sargento Arnaldo.

Veja, abaixo, os vencedores do concurso de redação no projeto de conscientização ambiental.

PREMIADOS DO ENSINO MÉDIO:

Ana Júlia Silva da Cunha, do 3º B da

E. E. Dr. Edgardo da Cunha Pereira (ao lado da professora Mirtes Carvalho) ficou em 1º lugar no Ensino Médio e ganhou um prêmio de R$ 500, patrocinado pelo Supermercados BH

Terra Viva

Ana Júlia Silva da Cunha

Ai, ai, ai… Olha só,

O Planeta Terra vira pó.

Pó de cinzas. Quanto lamento!

Seu azul tá mais cinzento.

A humanidade a Terra explora.

O homem a sua maldade ignora.

Nele só impera o dinheiro, a ganância,

Meio ambiente ele destrói por ignorância!

A natureza devastada.

Poluição, lixo, queimada.

Flora, fauna em extinção.

Fala mais alto a ambição!

Água doce em escassez.

Rios, lagos, pura aridez.

Mas não é o fim, aqui há vida!

Farei minha parte, tô decidida.

Meu pé de sonho é verde

Ver-te Terra, Terra viva… Verde!

Planto amor, respeito, vou regando a vida.

Farta colheita, futuras gerações providas.

NICOLAS REIS SILVA, do 1º B da E. E.

Dr. Edgardo da Cunha Pereira (ao lado da professora Elaine Ribeiro) ficou em 2º lugar no Ensino Médio e ganhou um prêmio de R$ 200, patrocinado por Darnon Álvares de Medeiros

UM RECADO

Nicolas Reis Silva

Humanos,

máquinas da destruição

descuidados de plantão

acabam com tudo à sua volta

sem nenhuma intercessão.

Hipócritas,

desmatam a natureza, de tamanha a beleza

e ignoram o que acontece a sua volta.

Por que desmatar?

O ambiente fornece alimento, água e ar,

mas não podemos perdoar

quem usa do desmatamento

para construir tijolos e calçadas de cimento.

Quanta tristeza

será que sabem que uma árvore vale mais

do que um banco de madeira?

Numa cidade tão pequena

árvores deviam ser centenas,

mas, aos poucos, todas foram mortas

e sempre a devastação bate à nossa porta.

Continuem desmatando, continuem se ferindo.

continuem nos matando!

Damos à natureza tantos nãos, mas um dia

precisaremos e não mereceremos o seu perdão!

Maria Eduarda Fernandes, do 2º A da E. E.

Dr. Edgardo da Cunha Pereira (ao lado da professora Nágila Araújo e da diretora Débora Esselin) ficou em 3º lugar no Ensino Médio e ganhou um prêmio de R$ 100, patrocinado por HIGINO VALADARES

S.O.S. VELHO CHICO

Maria Eduarda Fernandes

Eita, Velho Chico!

O que fazem a ti?

Quantas histórias tu contastes,

desse mundão sem fim,

das boiadas que já se foram

e das que estão por vir.

Seus donos o que fazem

para se satisfazer.

Enquanto eles se fartam,

muitas vidas a morrer.

Suas matas, suas águas,

seus peixes, sua vida

sua história contada

está sendo perdida.

Rebanho crescendo,

terras aumentando.

E o nosso ambiente

fica só se definhando.

Juntos lutaremos,

unidos venceremos.

Vamos nosso grande rio salvar

Haveremos de ajudar,

nosso grande rio São Francisco,

nosso eterno Velho Chico.

PREMIADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL:

THAÍS CAROLINE SANTOS OLIVEIRA,

do 8º ano azul da E. E. Frederico Zacarias (ao lado da professora Eliana Santos) ficou em 1º lugar no Ensino FUNDAMENTAL e ganhou um prêmio de R$ 500, patrocinado pelo Sicoob Credioeste

Thaís Caroline Santos Oliveira

É hora de conscientizar, minha gente!

Nosso planeta está doente.

A poluição é cada vez mais frequente!

O ar, que era puro, é hoje denso e escuro…

Os rios, que eram limpos, da beleza estão distintos!

O canto dos pássaros é hoje um barulho industrial,

Consequência da ação do homem

Que não tem moral!

E da arborização, o que falar?

Com o corte de árvores sem necessidade,

Ela vai acabar…

A natureza é linda e dela devemos cuidar!

A coleta seletiva podemos implantar…

Replantando matas ciliares, rios podemos ajudar!

Campanhas de conscientização são uma boa…

Ainda há tempo!

Mas, para a natureza ser melhor,

não podemos ficar à toa!

Meu pé de sonho é verde,

Matas robustas e rios limpos quero ver!

Devemos agir e fazer isso acontecer!

Com nossa ajuda, flores vivas vão ficar,

E com sua beleza nos alegrar!

Ana Luisa de Oliveira Silva – aluna do 9º B da E. E. Dr. Edgardo da Cunha Pereira, 2º lugar no Ensino Fundamental, recebeu um prêmio de R$ 200, patrocinado pela Macal:

Sonhos são iguais a frutos. Tudo começa com apenas uma semente de imaginação que, ao passar dos dias, são regados para prosperar.

Requerem cuidados especiais. Para frutos, adubos. Para sonhos, ideias.

São fases que requerem esforços, para que brote a primeira folha de realizações. Ao passar do tempo, a simples folha se transforma em uma árvore. Nessa árvore, mais ideias e sonhos surgem.

Com o passar das estações, as folhas podem trocar de cor, cair, renascer, florescer e, mais a frente, dar frutos.

As árvores podem ser desmatadas, os sonhos desmanchados, mas há sempre um pingo de esperança que nos faz lutar por aquilo que hoje é apenas uma semente, mas que, no futuro, pode nos dar frutos, flores e uma boa sombra para nos refrescar.

SAMMYA NAYELLE FARIA CASTRO – 9º ano C da E. E. Dr. Edgardo da Cunha Pereira, 3º lugar no Ensino Fundamental, recebeu um prêmio de R$ 100, patrocínio do CINE FOTO CENTENÁRIO:

Minha cidade tão bela,

Quando vamos começar a cuidar dela?

Todos nós falamos e falamos

Mas não agimos.

Será até quando que a natureza irá aguentar?

É essa poluição nos rios e no ar

Que está acabando com ela,

Poluição no nosso coração,

Que não vemos o que está acontecendo

Ou será que estamos fingindo que não vemos?

Mas ela ainda tem esperança

Que um dia vamos mudar,

Para que a geração do futuro

Tenha um novo lar.

Com animais e plantas que hoje estão em extinção,

Para que conheçam a maldade

que o homem já teve no coração.

O problema é essa maldade que

não está só no coração e sim nos atos.

Espero que as pessoas entendam

e que não deixem a natureza acabar

Porque, se a gente quiser viver bem e um futuro melhor,

Devemos colaborar.

