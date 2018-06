Sem salários, sem aulas na rede estadual

Professores e servidores das escolas estaduais Dr. Edgardo da Cunha Pereira, Frederico Zacarias e Barão do Indaiá aderiram ao movimento estadual convocado pelo SindUte e entraram em greve esta semana, reivindicando o pagamento da primeira parcela dos salários do mês de junho.

Desde fevereiro de 2016, o Governo do Estado tem dividido o salário de servidores em três parcelas, por causa da crise financeira. A Secretaria de Estado de Fazenda (SEF) informou que ainda não foi depositada a primeira parcela dos salários para 53% dos servidores estaduais. Dentre eles, os profissionais da Educação. De acordo com a SEF, o atraso se deve à redução da arrecadação tributária, reflexo da greve dos caminhoneiros.

No Estadual, a paralisação teve início nesta sexta-feira, 15. Os alunos do Frederico Zacarias e Barão do Indaiá estão sem aulas desde quinta-feira. Em outras cidades, a paralisação começou na segunda-feira, dia 11. Segundo o Sind Ute, a categoria não volta às atividades normais até quitação da primeira remessa.

Segundo a presidente do sindicato, Beatriz Siqueira, “estamos falando da sobrevivência das pessoas! Sabe o que aconteceu dia 13 de junho? A categoria passou o dia aguardando o pagamento ser depositado. Programou suas contas, que estão sempre atrasadas, para este dia. O dia terminou, o salário não foi pago e o Governo sequer teve a decência de explicar. As pessoas souberam que não receberiam pela imprensa. Foi desumano”.

Ela continua: “Você poderia dizer: mas é a crise! Mas como a crise atingiu apenas a educação? Como o Governo de Minas optou em pagar a primeira parcela do salário de quem ganha R$20 mil e deixou sem salário quem ganha R$900,00? É a crise que explica isso? Imagine como está a vida dos trabalhadores em educação da rede estadual: sem salário e sem previsão de quando receberá! Um governo sério pediria desculpas à educação publicamente!”

A SEF não precisou uma data para que os demais servidores recebam a primeira parcela, mais disse que os depósitos “continuarão sendo feitos à medida que o fluxo de caixa for se normalizando”.

