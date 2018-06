Assalto frustrado por rápida ação da PM

Em uma ação rápida, Polícia Militar prende autor de roubo e recupera os pertences da vítima.

O assalto à mão armada, com uma faca, aconteceu dia 1º de junho, sexta-feira, por volta de 14 horas, no cruzamento da Avenida Dr. Guido com Rua Deusdedith Alves de Sousa, no centro de Abaeté.

A polícia foi acionada e, de acordo com as características descritas pela vítima, encontrou o autor na Ponte dos Cachorros, seguindo sentido o Bairro São Pedro.

W.D.L, 25 anos, confessou o assalto e foi preso em flagrante. Com ele, foram apreendidos R$ 942,00 em dinheiro, um cartão do Banco Itaú, uma bolsa feminina e a faca usada no assalto.

Informações: Assessoria de Comunicação do 7º Batalhão de PM

Comentários