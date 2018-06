Após a festa de Corpus Christi, católicos iniciam hoje a trezena de Santo Antônio

Quinta-feira santa foi dia de de arte e fé nas preparações e celebrações de Corpus Christi, tanto na Paróquia Nossa Senhora do Patrocínio, como na Paróquia Bom Pastor.

A missa na matriz de Nossa Senhora do Patrocínio, com a exposição do Santíssimo, foi celebrada às 10 horas pelo pároco Monsenhor Olavo, com a Igreja repleta de fiéis.

As ruas centrais da cidade, Getúlio Vargas, Teodoreto de Paiva, Antônio José Pereira e Frei Orlando, foram ornamentadas durante a madrugada e manhã, com a participação das Comunidades e Movimentos da Paróquia e a colaboração dos funcionários da Prefeitura.

Após a missa, saíram todos em procissão, com três paradas diante dos altares erguidos diante da Prefeitura, da Credimax e do Restaurante Central, e nova bênção do Santíssimo na igreja matriz, com agradecimentos pelas graças alcançadas..

Segundo a secretaria paroquial Rita de Cássia, “não existem palavras para descrever tamanha alegria e beleza. Parabéns a todos e a todas que fizeram deste momento divino uma grande festa para homenagear o Santíssimo, percorrendo as ruas da nossa Cidade Menina, espalhando bênçãos e mais bênçãos sobre todos nós”.

CORPUS CHRISTI NA PARÓQUIA BOM PASTOR

Na Paróquia do Bom Pastor, a festa de Corpus Christi começou às sete horas, na igreja São José, com exposição do Santíssimo Sacramento. Durante todo o dia, várias equipes se revezaram ali, em oração.

Logo em seguida, jovens e adultos integrantes de vários movimentos, como o Ministério Jovem do Grupo de Oração Deus é Mais, Luz Divina, Servos e RCC, se mobilizaram, com muita dedicação, à confecção dos tapetes em todo o trajeto da procissão.

“Que o Senhor nos mantenha sempre assim, de mãos unidas, num só propósito. Um só coração, um só corpo, uma só alma”, expressa Marny Lara, agradecendo a participação de todos nesse belo trabalho, que foi até cerca de 14 horas.

Três horas depois, às cinco da tarde, a procissão saiu da igreja São José até a Matriz Nossa Senhora do Rosário, passando pela Rua Dom Pedro II.

“Foi uma festa maravilhosa! Uma bela demonstração pública da nossa fé. A igreja matriz não coube as pessoas, algumas ficaram nas portas, pessoas rezando de verdade, participando ativamente”, destaca o pároco Padre Cássio, louvando e agradecendo a Deus e a cada participante. “Agradecemos também ao pessoal do serviço de limpeza pública, que trabalharam muito para deixar nossas ruas limpinhas”, reconhece.

TREZENA DE SANTO ANTÔNIO

As duas paróquias começam hoje a celebração da Festa de Santo Antônio, nas zonas urbana e rural.

Na Paróquia do Bom Pastor, a festa terá início às 19 horas, em frente à Igreja de Santo Antônio, com levantamento do mastro e procissão até a casa de Gilberto e Isabel (Rua Manuel Antônio de Souza, 637), onde terá início a trezena.

O ponto alto da festa será no dia 16 de junho, na igreja de Santo Antônio.

A Festa de Santo Antônio das Tabocas, promovida pela Paróquia Nossa Senhora do Patrocínio, também começa hoje às 19 horas, com celebração eucarística na igreja matriz. Logo após, haverá carreata até Tabocas, onde será celebrada outra missa.

A festa prossegue com missa todas as noites, sempre às 20 horas, na igreja de Tabocas, até o dia 11 de junho. No dia 12, haverá também a bênção dos namorados, levantamento dos mastros,. espetáculo pirotécnico e queima da fogueira.

E no dia 13, a tradicional romaria até o povoado, com missas às 9 e 16 horas, procissão e encerramento da festa.

