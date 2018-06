Hoje, dia 25/05, a partir das 18 horas, a Uemg/Abaeté fará uma manifestação pelas ruas da cidade.

Com risco de interrupção de seu funcionamento ainda este ano, por falta de pagamento a funcionários, a unidade realizou uma reunião no dia 23, com a presença de representantes da Prefeitura e Câmara Municipal. Na ocasião, vereadores se comprometeram a procurar seus deputados para interferir e não permitirem o fechamento da faculdade.

Segundo informações dos alunos do 1º período de Administração, além do parcelamento da folha dos professores pelo Estado de Minas, o corte de financiamento da UEMG e a não execução do orçamento estão comprometendo o funcionamento da Universidade nos próximo 90 dias. Além disso, terceirizados de segurança, zeladoria e limpeza começaram a cumprir aviso prévio e serão dispensados por falta de pagamento. Outro problema é a ausência de suprimentos básicos dos itens essenciais como papel higiênico, internet e telefone nas unidades. Fim do TCTF.

Outras escolas públicas e faculdades, como a de Bom Despacho estão sem aula nesta sexta-feira devido à greve dos caminhoneiros e, consequentemente, o problema com o transporte de alunos, mas a UEMG passa por mais essa situação conturbada da falta de pagamento de funcionários e risco de encerramento das atividades.

Confira a programação da manifestação “VEM PRA RUA PELA UEMG”:

18 hrs – Concentração na porta da faculdade

18:30 hrs – Confecção de mural com cartazes

18:30 às 20 hrs – Blitz educativa na porta da faculdade

20 hrs – Passeata pelo centro da cidade

21 hrs – Encerramento com fixação das faixas e cartazes no muro da faculdade

* Vista uma roupa preta e compartilhe do nosso luto pela educação *

