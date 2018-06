Pedal Solidário em prol da Vila Vicentina

Este foi o programa dos integrantes do grupo de ciclistas Papa Léguas, na tarde de sábado, 02 de junho.

A turma se encontrou às 15 horas em frente à Vila Vicentina, levando produtos de limpeza, fraldas descartáveis e alimentos não perecíveis demandados pela entidade, que enfrenta uma situação financeira delicada, devido aos constantes déficits no orçamento e a uma dívida de aproximadamente 80 mil reais.

Satisfeito com a boa vontade de todos em ajudar, o presidente do grupo, Cléber Barbosa, destaca que “o ciclismo vem crescendo bastante em Abaeté, e é muito bacana conciliar a prática de esporte com a ação social. A gente faz o que gosta e procura ajudar a quem precisa”.

Foi o segundo Pedal Solidário do grupo. O primeiro foi em prol da Apae, dia 1º de maio. “Se Deus quiser, ainda vamos fazer muito pelo esporte, para quem precisa e por Abaeté”, finaliza.

