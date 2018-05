Após furtar estabelecimento, menor infrator é localizado e apreendido em Abaeté

No dia 17/05/2018, às 08h59, no município de Abaeté/MG, a Polícia Militar foi acionada pelo Sr. J.A.S.J., proprietário de um mercado, o qual informou que um adolescente, de 17 anos, chegou em seu estabelecimento, furtou dois frascos de hidratante e, após o delito, evadiu sentido ignorado.

Durante rastreamento, a guarnição deparou-se com a Sra. P.P.R., a qual informou que o menor infrator tentava vender-lhe os produtos, quando visualizou a viatura e entrou em sua residência. A vítima foi atrás do adolescente que subtraiu sua carteira de couro contendo documentos pessoais. Em seguida, o rapaz pulou o muro, subiu no telhado de sua casa, pulou uma cerca e caiu em cima do telhado da varanda da residência da testemunha A.V.R., sofrendo algumas escoriações.

Os policiais recuperaram o material furtado e apreenderam o menor infrator que foi conduzido à Unidade de Pronto Atendimento e, em seguida, à Delegacia de Polícia para as demais providências.

