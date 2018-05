Com a Missa das “Mães Pretas”, a Paróquia do Bom Pastor realizou uma linda homenagem a todas as mães neste domingo dia 13 de maio.

Com a presença de várias guardas, a procissão passou por várias ruas do bairro São João, colorindo e encantando a comunidade que marcou presença neste bonito momento!

Confira as fotos por Marly Tavares:

