PM apreende 4 kg de maconha e crack em Abaeté

Na manhã desta sexta-feira, 11/05, a Polícia Militar realizou uma grande apreensão de drogas em Abaeté após a abordagem de um suspeito por tráfico de drogas no centro da cidade.

Os militares deslocaram-se até a residência do cidadão e, após buscas no interior do imóvel, foram localizados 7 tabletes de substância análoga à maconha, aproximadamente 4 quilos; uma porção de crack; dinheiro; sendo várias notas de 50 e 2 reais, totalizando aproximadamente R$ 628 e dois celulares de procedência duvidosa.

O 1º Tenente Norton agradece a contribuição da comunidade, conclamando todos para continuar participando e auxiliando o trabalho da Polícia Militar na cidade, seja através do disque-denúncia 181, ou do canal direto 190.

Comentários