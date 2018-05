PM apreende arsenal durante Operação “Guardião”

Nesta quinta-feira, 03/05/2018, durante a Operação “Guardião” na cidade de Abaeté, policiais militares cumpriram mandado de busca e apreensão no estabelecimento comercial do suspeito J.M.C., situado na Rua Jader Moura, Centro, onde constavam diversas denúncias de posse de armas de fogo e munições.

Durante as buscas no comércio, a guarnição localizou uma munição intacta cal .32 e, no interior do veículo Ford/F250 Super Duty, de propriedade do acusado, os militares encontraram 12 munições intactas cal .38.

Já na residência de J.M.C., situada na Rua Dália Alves, Bairro Amazonas, de posse de outro mandado de busca e apreensão, os policiais apreenderam um revólver calibre .32; 21 munições cal .38 intactas; 12 munições cal .44 intactas; 30 cartuchos cal .32 intactos; 25 cartuchos cal .28 intactos; 141 munições cal .22 intactas; 09 cartuchos cal .24 intactos; 500 espoletas e 12 frascos de pólvora.

Diante dos fatos, o criminoso recebeu voz de prisão e foi conduzido à presença da autoridade policial com os materiais recolhidos.

Assessoria de Comunicação Organizacional – 7º BPM

