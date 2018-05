Papa Léguas: Esporte, lazer e ação social

O feriado de 1º de maio foi um dia de muita festa e integração para os ciclistas do grupo “Papa Léguas”, que, além da promoção do esporte, lazer e bem-estar aos integrantes, começa a desenvolver um trabalho social em prol da comunidade.

A primeira entidade beneficiada foi a Apae, que recebeu 90 quilos de alimentos não perecíveis e seis litros de óleo, doados pelos ciclistas ao receber seus uniformes, patrocinados pelo Sicoob Credioeste.

Foi em frente ao Credioeste que a turma se reuniu, às sete da manhã, para um animado percurso de 27 quilômetros pelas estradas e ruas da cidade.

Às 10:30 horas, houve palestra na Apae, com a diretoria do grupo explanando sobre o projeto e também com a enfermeira Ana Amélia, da Unimed Curvelo, falando sobre alimentação saudável.

Depois, houve sorteio de brindes e um almoço no valor de R$10, com renda também revertida para a instituição. “Foi show! E estamos só começando. Queremos fazer muito pelo lado social da cidade”, destaca Matheus Vasconcelos, agradecendo aos patrocinadores Sicoob Credioeste, Riva’s Sport, Pré-Enem Flávio Machado, Academia Bio Corpo e Dra Gabriela Dutra.

Para o presidente do grupo, Cléber Barbosa, o ciclismo “é um esporte apaixonante, que não tem idade e trabalha tanto o corpo quanto a mente”.

Em sua avaliação, o grupo tem uma missão importante, especialmente juntos aos jovens, de estimular a prática esportiva na cidade. “Como abaeteense de coração, tento inspirar mais e mais pessoas, pois nossa cidade, infelizmente, está cada dia mais pobre com relação à prática de atividade física! Penso que falta incentivo das autoridades e até mesmo consciência da população, pois os nossos estádios de futebol, que antes eram pontos de encontro onde podíamos assistir nossos times, que eram destaques de toda região, foram trocados por festas ou estão acabando no tempo”, analisa.

Com o objetivo de mudar esse panorama, o grupo Papa-Léguas “só tem a crescer e até inspirar outros esportes! Com esse intuito, vamos seguindo, tentando mudar a cultura da nossa querida Abaeté”, finaliza Cléber.

