Prisões por tráfico de drogas e furto em loja

Suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas são detidos em Abaeté

No dia 27/04/2018, na cidade de Abaeté, durante Operação Batida Policial, a Polícia Militar recebeu a denúncia de que um indivíduo de Cedro do Abaeté teria ido ao município, em uma motocicleta Honda CG Titan, buscar drogas para o tráfico.

Durante rastreamento, militares visualizaram o suspeito transitando na motocicleta pela Av. Milton Campos e procederam a abordagem. Após busca pessoal no indivíduo J.L.S., de 23 anos, que possui diversas passagens policiais por tráfico de drogas, a guarnição encontrou quatro tabletes de maconha. Questionado, o rapaz confessou que adquiriu os entorpecentes com o indivíduo W.O.L., 26 anos, pela quantia de R$50,00. O abordado não possuía CNH e não apresentou condutor habilitado para a devida liberação do veículo, que foi apreendido.

Diante da informação, os policiais deslocaram-se à residência de W.O.L., onde o morador autorizou a entrada da guarnição que, após buscas no imóvel, localizou uma faca e uma sacola com resquícios de maconha e restos de cocaína em cima da mesa.

Os infratores foram presos e conduzidos à Delegacia de Polícia.

Polícia Militar prende suspeito de receptação em Abaeté

No dia 27/04/2018, na cidade de Abaeté, policiais militares compareceram em um estabelecimento comercial, situado na Rua Rio Branco, Bairro Santo Antônio, onde a vítima L.F.S.D., 53 anos, relatou que indivíduos não identificados haviam subtraído diversas peças de roupas, no valor estimado em R$ 40 mil.

No dia seguinte, a Polícia Militar realizou diligências no município para colher informações que pudessem elucidar a autoria e materialidade do crime. Por volta das 12h, militares compareceram na residência do suspeito E.S.A., 23 anos, onde localizaram dezenas de peças de roupas, subtraídas da loja.

O infrator foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia. Questionado, o infrator confessou ter participado do crime em conluio com J.H.R.A. Diante das informações, a guarnição compareceu na casa de J.H.R.A., onde encontrou diversas roupas da loja. No entanto, o morador não se encontrava no imóvel.

PM prende acusado de tráfico de drogas em Abaeté

No dia 29/04/2018, na cidade de Abaeté, a Polícia Militar recebeu a denúncia anônima de que o indivíduo I.S.A.C. estaria traficando drogas no Terminal Rodoviário. De imediato, policiais militares deslocaram-se ao local, onde visualizaram o suspeito que, ao perceber a presença policial, fugiu em uma bicicleta. Em determinado momento, o denunciado desequilibrou-se e caiu na Rua Simão da Cunha, Centro, onde foi imobilizado. Durante a fuga, o indivíduo dispensou uma pedra de crack, que foi apreendida.

Diante dos fatos, o acusado foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia com o entorpecente apreendido.

por Assessoria de Comunicação Organizacional – 7º BPM

