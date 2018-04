PM detém suspeitos que ameaçavam pessoas com armas de fogo

No dia 22/04/2018, por volta de meia noite, a Polícia Militar foi informada que, após uma briga em um bar, situado na Praça Davi Pereira, em Abaeté, um indivíduo estaria exibindo uma arma de fogo e ameaçando populares.

De imediato, policiais militares deslocaram-se ao local, onde abordaram o suspeito C.R.F., 36 anos, o qual portava um revólver calibre .38, carregado com cinco munições, além de R$100,00 em dinheiro.

Em seguida, a PM recebeu a denúncia anônima de que um homem estaria efetuando disparos de arma de fogo na Rua Padre Kerdole, sendo que tal indivíduo estaria em companhia do infrator C.R.F. no momento da confusão. Durante rastreamento, a guarnição localizou o suspeito H.O.D., 22 anos, com o qual apreendeu um revólver calibre .22 com cinco munições, uma pedra de crack, R$11,00 e um aparelho de telefone celular.

Face ao exposto, os criminosos foram presos e conduzidos à Delegacia de Polícia com as armas de fogo e demais objetos apreendidos.

Assessoria de Comunicação Organizacional – 7º BPM

