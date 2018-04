Comercial B&B é bicampeão em Dores

Com um grande apoio da torcida, que compareceu em massa às partidas, neste domingo, 22 de abril, o time do Comercial B&B sagrou-se bicampeão invicto do Torneio Aberto de Dores do Indaiá. A equipe faturou, ainda, os troféus de artilheiro, com os 10 gols de Robson, e goleiro menos vazado, com França, 5 gols sofridos.

Dezesseis equipes participaram do torneio, sendo três de Abaeté (Comercial B&B, Borussia, Pai e Filhos), uma de Luz, uma do Cedro e 11 de Dores.

Comercial B&B disputou a final com a Borussia, ganhando por 4 X 2.

Biju abriu o placar aos 20 segundos do primeiro tempo e Robson fez 2 X 0 na sequência. Borussia descontou no final do primeiro tempo.

No segundo tempo, Robson marcou mais 2 gols e o Borussia fez um.

A equipe campeã jogou com França, Cléber, Baiano, Diego, Pedro, Leley, César, Denis, Douglas, Victor, Washington, Wesley, Rafael, Robson e Biju, sob coordenação do técnico Gilson, dos diretores Gilberto e Gisele e dos presidentes Luiz e Fabiana.

