Homem ameaça ex-esposa e é detido com revólver

No dia 19/04/2018, quinta-feira, uma mulher relatou à guarnição PM que havia ligado para seu ex-marido G.C.A., 46 anos, requerendo a pensão alimentícia de suas filhas. Diante da cobrança, o suspeito ficou exaltado e ameaçou a vítima de morte, dizendo que lhe daria um tiro.

De imediato, os militares deslocaram-se à residência do indivíduo, localizada à Rua Jacira Gomes, Bairro Bernardo Soares de Faria, onde o suspeito negou a posse de arma de fogo, mas autorizou a entrada dos militares. Durante buscas, foram localizadas três munições intactas, marca CBC, calibre .32. e uma pistola marca Taurus, modelo PT57 SC, calibre 7.65mm, carregada com três munições calibre .32.

O infrator assumiu a propriedade do armamento e afirmou que o adquiriu há cerca de três meses de uma pessoa desconhecida, na cidade de Bom Despacho/MG. Os militares ainda compareceram na fazenda do denunciado, porém nada ilícito foi localizado. Diante dos fatos, o envolvido foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia com o material apreendido.

Assessoria de Comunicação Organizacional – 7º BPM

