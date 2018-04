Greve na rede estadual de ensino completa três semanas ainda sem perspectivas de acordo

Desde o dia 8 de março, professores da E. E. “Dr. Edgardo da Cunha” estão em greve, por tempo indeterminado. Na manhã do dia 27/03, os docentes do 6º ao 9º ano da E. E. “Frederico Zacarias”, também decidiram juntar forças e aderir ao movimento, que cresce em todo o estado, sob liderança do Sind-Ute.



Em entrevista à Rádio Liderança, as professoras Gisele Pereira e Maria Eni explicaram os motivos que levaram à essa paralisação.

O primeiro ponto foi o acordo sobre o piso salarial da categoria assinado, em 2015, pelo governador Fernando Pimentel que não foi cumprido. “Há 2 anos, nossos salários estão sendo parcelados, em três vezes durante o mês. O 13º também não foi pago na data certa e foi dividido em 4 vezes”, destacou Gisele. “O ano escolar deveria ter começado em 1º de fevereiro e o ano letivo, no dia 5, mas no dia 19 de janeiro, recebemos a informação do governador de que haveria essa mudança no calendário, esse adiamento. Além disso, o IPSEMG, que é nosso plano de saúde, não está tendo repasse pelo governo. Então, os médicos e hospitais estão deixando de atender devido à falta de pagamento do governo”, completa.

A lista de reivindicações não finaliza. Os problemas enfrentados pelos profissionais da categoria são vários. “O retroativo do Adveb (Adicional de Valorização da Educação Básica) está sem pagamento de funcionários com mais de 5 anos de serviço. Os descontos dos empréstimos consignados não estão sendo repassados às instituições financeiras, ou seja, está havendo o desconto na folha de pagamento, porém não está sendo pago aos bancos, e, com isso, o nome dos funcionários está negativado”, completa Gisele, destacando também que elas não mais possuem data fixa para receberem seus pagamentos.

As professoras aproveitaram a ocasião para convocar os demais profissionais da cidade e também da região e que ainda não aderiram ao movimento para fazerem parte, deixando-o ainda mais forte. Além de ressaltarem que a greve é um direito e, também o último recurso dos profissionais. “Ninguém quer fazer greve, ninguém faz greve por prazer, mas, chega um momento em que o diálogo termina e a única forma de pressão é através de uma greve, é nosso último recurso”, destacou Maria Eni, reiterando que todos os dias de paralisação serão repostos posteriormente.

