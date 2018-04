Polícia prende autor de tentativa de homicídio de esposa e filho

Na tarde desta quinta-feira, 22 de março, um investigador da Polícia Civil estava passando de carro a um quarteirão da delegacia, no Bairro Amazonas, quando viu algumas pessoas pedindo socorro, dizendo que tinham ouvido uma mulher e uma criança chorando e gritando, além de barulhos provavelmente provenientes de agressão física.

Ele acionou a equipe, que compareceu imediatamente ao local, onde encontrou o autor de posse de duas facas e uma furadeira ligada, tentando arrombar a porta do quarto e abafar os gritos da esposa e do filho de oito meses, que estavam trancados ali.

Warlen Dias da Cunha, 28 anos, foi imobilizado pelos policiais e preso em flagrante por tentativa de homicídio contra a mulher e o filho. “Graças a Deus e à solicitação da população, a equipe chegou a tempo. Pelas avarias na porta do quarto do casal, acreditamos que ela iria ceder no próximo golpe do autor”, ressalta o investigador Diego Micael.

Informações e fotos: Delegacia de Polícia Civil de Abaeté

