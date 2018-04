PM e comunidade impedem furto à agência dos Correios

Nesta manhã, 22/03/2018, a PM recebeu a denúncia de que indivíduos estavam tentando quebrar a parede da Agência de Correios de Abaeté. Diante das informações, a guarnição compareceu à Av. Simão da Cunha, onde verificou que o cadeado do portão de um depósito de materiais de construção, local que dá acesso aos fundos dos Correios, havia sido arrombado. Em seguida, os militares escutaram os criminosos dizendo que iriam buscar mais ferramentas e visualizaram os indivíduos pulando o muro. Neste momento, os policiais abordaram os suspeitos I.M., F.P.A e A.F.P.

Questionados, os infratores confessaram que as ferramentas usadas na tentativa de arrombamento estavam escondidas dentro do depósito, onde foram localizados um pé de cabra e uma alavanca. Os suspeitos ainda disseram que estavam no veículo Chevrolet Omêga que, segundo eles, foi comprado em um leilão na cidade de Belo Horizonte.

Durante buscas no interior do automóvel, a equipe encontrou uma marreta e um turquês. O veículo foi removido ao pátio credenciado. A perícia foi acionada e ficou de comparecer ao local. Os criminosos foram detidos e conduzidos à Delegacia de Polícia.

por Assessoria de Comunicação Organizacional – 7º BPM

