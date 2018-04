Assembleia decide hoje os rumos da greve na rede estadual de ensino

Professores da E. E. Dr. Edgardo da Cunha Pereira participam de uma assembleia hoje, às 14 horas, no pátio da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, para decidir se retornam ou não às aulas.

Eles entraram em greve no dia 08 de março, no movimento liderado pelo Sind-Ute, que conta com educadores e educadoras de todo o Estado. Em Abaeté, o Estadual foi a única escola a aderir à paralisação.

Em 2017, uma grande manifestação marcou o país, com a greve nacional da educação contra a Reforma da Previdência. Agora, os servidores reivindicam o cumprimento do acordo firmado em 2015 com o governador Fernando Pimentel que previa reajustes nos salários em 2016, 2017 e 2018.

Além disso, eles questionam o parcelamento dos salários, do 13º salário, a ausência de repasses para o IPSEMG, passivos da carreira, férias-prêmio para quem se aposentou, entre outros problemas causados pelo próprio governo.

Na segunda-feira, dia 19, a categoria se reuniu em Belo Horizonte numa manifestação que interditou dois pontos da BR-040 e a BR-381.

O secretário de Educação em exercício admitiu que os reajustes prometidos anteriormente para o salário dos professores em 2017 e 2018 estão atrasados, com base no acordo de 2015, sob a justificativa de que a situação financeira não permite.

