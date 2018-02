A poucas horas para o início da folia...

Nas imediações da Praça Dr. Canuto e no Campo do Atlético, está praticamente tudo pronto para o Carnaval 2018 – que parece começar em um ritmo bem mais tranquilo que nos anos anteriores.

No Abaeté Folia, o início da festa está marcada para 18 horas. A grande atração da noite é a dupla Henrique & Juliano, sucesso em todo o Brasil.

Também se apresentam nesta sexta-feira, 09 de fevereiro, o DJ Breno Rocha, que vem se destacando no cenário musical; e Sunga de Pano, com sucesso do samba e do pagode em um show bem animado.

A folia vai até o amanhecer ao som de muita música eletrônica, com Trickster, Carol Favero, Alliance e Afonso Nunnz.

Uma novidade no Abaeté Folia este ano é o setor “Bloco Segue o Trio”, que oferece open bar de cerveja, refrigerante e água, e está sendo vendido a R$ 40 por dia. O Camarote Oficial já está esgotado, mas ainda é possível comprar abadás para o Camarote Premium, com open food e open bar de whisky, energético, vodka, cerveja, refrigerante, suco e água, por R$ 220 o dia ou R$ 780 o passaporte.

No carnaval popular promovido pela Prefeitura Municipal na Praça Dr. Canuto, a festa hoje fica por conta do cantor Túlio Guerreiro, que mistura sertanejo universitário com axé, rock, arrocha e funk nos seus shows, contagiando o público de todas as idades. Os shows serão no mesmo trio elétrico que tocou no Réveillon. Haverá, ainda, as tradicionais barraquinhas e trio elétrico HP2.

