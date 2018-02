Biquinhas ganha paróquia de São Sebastião

O Dia de São Sebastião, 20 de janeiro, foi uma data muito especial na cidade vizinha de Biquinhas. Uma grande festa, com a presença do Bispo Dom José Aristeu Vieira, do vigário geral, Padre Antônio Campos Pereira, de padres, diáconos, seminaristas, religiosos e religiosas, missionários e missionárias, autoridades e da comunidade em geral, marcou a instalação da Paróquia São Sebastião de Biquinhas, dirigida pelo pároco Padre Fabrício César Costa.

Em uma mensagem de agradecimento lida no final da celebração campal, Cirley Geralda dos Santos ressaltou toda a trajetória da comunidade de Biquinhas, até chegar à realização desse grande sonho.

A comunidade, historicamente conduzida por padres das paróquias vizinhas, Morada Nova, Abaeté e Paineiras, tornou-se Região Pastoral São Sebastião em agosto de 2013.

“Em 2014, o bispo Dom Félix nos presenteia com um grande padre e amigo, Padre Luiz Henrique de Araújo, que cativou o nosso povo com seu carisma, sua fé, seu entusiasmo e sua confiança. Iniciou um trabalho brilhante em nossa Região Pastoral. Confiou diversos trabalhos às comunidades, pastorais, movimentos, serviços, ministérios e associações existentes e/ou por ele criados, levando nosso povo a uma comunhão fraterna e profunda na experiência espiritual, pastoral e administrativa. Muito aprendemos com seus ensinamentos, apesar de muitas dificuldades que enfrentou. Foram dois anos de convivência, deixando marcas de muitos esforços”, reconhece Cirlei, agradecendo, “em nome de todos os biquinhenses católicos a Dom Antônio Carlos Félix, que acreditou em nossa comunidade e que nos conduziu na fé, nos orientou no caminho do bem e infundiu no povo de Biquinhas pensamentos e gestos de esperança. Obrigada por ter sido o engenheiro de nossa história”.

Em 2016, Padre Fabrício César Costa foi convidado pelo Bispo Diocesano Dom José Aristeu Vieira a abraçar sua nova missão frente à Região Pastoral São Sebastião de Biquinhas. “Como bom pastor, ele buscou e resgatou várias ovelhas que andavam dispersas e afastadas da Igreja. Com seu carisma, aumentou a participação dos fiéis nas celebrações, motivando muitos a saírem da pastoral do comodismo e principalmente renovou no coração de cada um de nós a alegria de ser cristão. Dentre tantas realizações quero citar a mais importante: promoveu o crescimento espiritual de seus fieis, fortaleceu nossa fé e nos ajudou a compreender o sentido de ser comunidade cristã. Em tão pouco tempo conquistou a confiança do povo, além da maioria das coisas necessárias para nossa Região Pastoral se tornar uma Paróquia”, discursa a paroquiana.

No dia 28/11/2017, em meio a repicar de sinos, foguetório e com carro de som, Padre Fabrício comunica a todos os biquinhenses a aprovação do bispo Dom José Aristeu Vieira do Conselho Presbiteral e do Colégio dos Consultores para instalação da Paróquia São Sebastião de Biquinhas. Uma festa ainda maior marcou a instalação da paróquia, dia 20 de janeiro de 2018.

Fotos: Leonardo de Mello

