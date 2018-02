Surpresa no tratamento de uma “cólica de rins”

Dia 1º de fevereiro, Maria do Rosário Prato (Rosinha), esposa do vereador Celinho do Fio Arruda, procurou um médico sentindo fortes dores na barriga… e foi encaminhada direto para a sala de parto do hospital. Ela estava grávida de quase nove meses, mas nem desconfiava disso.

Maria Beatriz nasceu de parto normal às 14:25 horas horas, com 2,66 quilos e 46 cm. Rosinha diz que não desconfiou hora nenhuma que estava grávida, porque tem a menstruação desregulada e não sentiu nenhum enjôo. Ela, inclusive, estava há três meses tomando remédio para emagrecer. “Agradeço a Deus por ter iluminado e protegido todos esses meses de gravidez, dando saúde nossa princesa!”

Celinho conta que estava em Bom Despacho, descarregando caminhão, quando recebeu um telefonema da irmã, Bete, dizendo para ele, pelo amor de Deus, vir correndo para Abaeté, porque sua esposa estava ganhando neném. Ele desligou o telefone três vezes, achando que era brincadeira.

Quando finalmente chegou ao hospital, o bebê tinha nascido. “Fiquei aquele trem bobo olhando pelo vidro do berçário. A enfermeira perguntou: cadê a roupinha da neném? Que roupinha? Minha irmã saiu doida pra comprar…”

Celinho e Rosinha têm uma filha de 14 anos, Daniela. Ele é pai também de Maria Eugênia, do primeiro casamento.

Para Rosinha, “após 14 anos, começar a cuidar de um bebê é uma nova experiência com uma mistura de sensações, mas com muito amor e gratidão!!” E Celinho finaliza: “Agradeço muito a Deus, por ter colocado mais uma bênção na minha vida. Apesar do susto, não tenho nem palavras para descrever essa alegria. Pensamos que era uma cólica de rins, era uma princesinha. Uhuuuuulllllll”

Foto manchete: Celinho com a filha Maria Beatriz e a irmã Bete.

Comentários