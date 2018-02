Mais um suspeito da morte de Katiane é preso

Nesta sexta-feira, 02 de fevereiro, a Polícia Civil deu cumprimento ao Mandado de Prisão em desfavor de Bruno Souza Vitor, procurado pelo envolvimento do homicídio que vitimou Katiane Rosa Araújo, dia 30 de dezembro.

Ele se apresentou nesta tarde, na Delegacia de Polícia de Abaeté, acompanhado de familiares e advogado de defesa.

Na madrugada de 17 de janeiro, três pessoas de Abaeté foram presas na Operação Cavalo de Troia, suspeitas de participação no crime: Jhonatan Ferreira Teodoro, Rosemeire de Almeida e Múcio Ferreira de Vasconcelos.

Bruno estava residindo em Brasília e, apesar dos esforços da Polícia Civil do Distrito Federal, não foi localizado na deflagração da Operação Cavalo de Troia.

Homicídio

Casada em novembro com um sargento militar que trabalha em Martinho Campos, Katiane tinha saído de casa, por volta de 20 horas do dia 30 de dezembro, com R$ 2 mil e algumas notas fiscais. Aproximadamente uma hora depois, a caminhonete dela foi encontrada em chamas, em uma estrada vicinal próximo a MG-176, na Estrada dos Potreiros.

O corpo da vítima foi localizado 24 horas depois, dia 31 de dezembro, no Morro da Coruja, a oito quilômetros do local onde estava o carro. Ele estava parcialmente carbonizado, com marcas de lesão contundente. No local, os policiais recolheram parte de um frasco provavelmente utilizado para o transporte de combustível usado para queimar a vítima.

Segundo o delegado de Polícia, Dr. Rodrigo Noronha, as investigações tiveram início no dia do crime: “Partimos da análise comportamental da vítima, sabíamos que ela estava envolvida na prática de alguns crimes de estelionato em Abaeté e região, como emissão de notas fiscais falsas e quitação fraudulenta de boletos bancários. A Polícia Civil já estava investigando essa associação criminosa, quando aconteceu esse homicídio”, informa.

Segundo o delegado, tanto a vítima, como os acusados pelo seu assassinato, estavam envolvidos nessa quadrilha de estelionato. O inquérito deve ser concluído até meados de fevereiro.

Informações e foto enviadas pela Delegacia de Polícia Civil de Abaeté

