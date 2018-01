Prefeitura contrata grandes bandas para o Carnaval Popular 2018

A Prefeitura Municipal de Abaeté está investindo pesado para resgatar o carnaval popular na cidade em 2018, com a contratação de grandes nomes do axé, pagode e forró, que se apresentarão no mesmo trio elétrico que fez a festa no Reveillon.

O destaque será o show com o cantor Reinaldinho, ex-Terra Samba, no sábado de carnaval. Ele ficou nacionalmente conhecido como vocalista de um dos grupos mais populares do final dos anos 90 e início dos anos 2000, que vendeu mais de 3 milhões de discos e emplacou sucessos como “Liberar Geral”, “Tô fraco” e “Carrinho de Mão”. Atualmente, em carreira solo, Reinaldinho da Bahia tem em seu repertório composições próprias, além de canções que foram sucesso em outros carnavais, especialmente na década de 90.

O show com os mineiros do Vira & Mexe, na segunda-feira, também promete muita animação. A banda, que fez sua primeira apresentação no ano 2000, é uma das mais requisitadas do Estado para micaretas e festas do gênero. Já se apresentou em diversas festas pelo país, tocando ao lado de grandes nomes como Jammil e Uma Noites, Beto Jamaica, Rapazolla, Harmonia do Samba, Olodum, Babado Novo, Ivete Sangalo, Terra Samba, Claudia Leitte, Parangolé, Tomate e outros.

A banda Chama Chuva é outra atração de destaque no carnaval da cidade, com seu tradicional forró pé de serra. Na pequena Vila de Itaúnas, Espírito Santo, a banda teve início no final dos anos 90, com o nome Trio Remelecho. Como sempre chovia quando eles se apresentavam em Itaúnas, os moradores passaram a chamá-los de “Os Chama Chuva”. Com turnês pelos EUA e Europa, a banda gravou, ao longo da carreira, nove CDs e um DVD, tornando-se referência nesse estilo musical que estão inseridos. Ela toca em Abaeté no domingo de carnaval.

A Prefeitura ainda finaliza a contratação de duas outras bandas menores, que se apresentarão na sexta e na terça de carnaval. Foi contratado também o trio elétrico HP2, para animar a festa na esquina da Rua Getúlio Vargas com Avenida Dr. Guido.

PARCERIA VETADA

A ideia inicial era fazer uma parceria com os organizadores do Abaeté Folia, patrocinando as apresentações das bandas secundárias, para que toda a população tivesse acesso ao evento. Nessa proposta, feita pela equipe da Beta Brasil, o trio elétrico circularia sem cordas ou qualquer bloqueio pela Avenida Simão da Cunha, permitindo o acesso livre do público aos shows. As barraquinhas populares seriam montadas nas imediações do Campo do Atlético.

Mas na quarta-feira, 24 de janeiro, o Ministério Público expediu a RECOMENDAÇÃO 01/2018, recomendando à Administração Municipal “a não contratação da empresa BETA PRODUÇÃO E FILMAGENS LTDA, ou qualquer outra empresa do arco empresarial de NENETY EVENTOS, ou os seus artistas, seja a título de subvenção pública ao evento ABAETÉ FOLIA, seja a título de realização de carnaval próprio da Prefeitura, sob pena de incorrer o gestor em ato de improbidade administrativa” por diversos fundamentos expendidos no Ofício.

Na quinta-feira, 25, a Administração começou, então, a providenciar as contratações e a organização do tradicional Carnaval Popular na Praça Dr. Canuto.

