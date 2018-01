PM prende suspeito de tráfico de drogas

Às 20h30 do dia 22 de Janeiro de 2018, durante patrulhamento pela MG 060, a guarnição policial militar visualizou o veículo Renault Sandero, ocupado por indivíduos em atitudes suspeitas. Os militares realizaram abordagem ao automóvel e, durante buscas pessoais nos ocupantes L. A. M. S., 22 anos, W. J. P., 27 anos, e I. S. A. C., 27 anos, localizaram com o infrator de 22 anos um aparelho de telefone celular, R$306,00 e uma bucha de maconha.

A PM verificou também que o motorista do veículo não possuía habilitação, sendo o automóvel removido ao pátio credenciado.

Em continuidade às diligências, os militares deslocaram a residência do suspeito de 22 anos e, após buscas no local, encontraram uma balança de precisão, um plástico insulfilme, 55 unidades de LSD, 180 buchas de maconha e uma barra grande, uma barra média e 13 barras pequenas de maconha.

O suspeito foi preso e o material foi apreendido, sendo encaminhados à Delegacia de Polícia.

