Começam as montagens do Abaeté Folia 2018

Equipamentos e estruturas já estão chegando na cidade para a montagem da mega estrutura do Abaeté Folia 2018 no campo do Atlético. Promovida pela Nenety Eventos e Beta Brasil, a festa, que chega à sua 12ª edição, contará com 5 noites de agito, de 09 a 13 de fevereiro, com mais de 40 horas de open bar, trio elétrico percorrendo as ruas da cidade e mais de 20 shows até o amanhecer.

Para entregar um evento à altura da exigência do público, um verdadeiro exército da folia foi formado, com mais de 700 pessoas trabalhando nas mais diversas funções, desde operários, passando pela segurança, produção, músicos, limpeza, dentre outros. Terá folia na rua, com o trio elétrico, que possui mais de 50 metros de comprimento e receberá os principais shows, percorrendo as ruas do entorno do Campo do Abaeté. E haverá shows nos camarotes, em uma área total de mais de 5 mil m², sendo mais de 3 mil m² com cobertura.

A estimativa dos produtores é que mais de 100 toneladas de equipamentos e estruturas sejam descarregadas para dar forma ao “melhor carnaval de Minas Gerais”. Segundo o empresário Cristiano Nenety, um dos organizadores da festa, “com certeza será mais um ano de sucesso e o público pode chegar com muita energia, pois será uma festa bonita, com segurança e muita alegria. Os melhores fornecedores foram contratados e a grade de shows está incrível”.

“Atendemos aos pedidos do público e colocamos o trio elétrico para rodar na rua. Imagine só curtir Alexandre Peixe, É o Tchan, Gusttavo Lima, Dennis DJ e outros grandes nomes em um mega trio elétrico… É como sentir um gostinho do carnaval de Salvador, mas com a nossa deliciosa pitada de mineiridade”, conta Marco Antônio, o ‘Baleia’, que também está à frente do Abaeté Folia, considerado um dos principais e mais tradicionais carnavais de Minas Gerais.

A folia terá início às 18h de sexta-feira, dia 09 de fevereiro, e as atrações responsáveis por comandar o primeiro dia de festa são Henrique & Juliano, a dupla que é sucesso em todo o Brasil; Breno Rocha, o DJ que vem se destacando no cenário musical com apresentações incríveis; e Sunga de Pano, com sucesso do samba e do pagode em um show bem animado. A folia vai até o amanhecer ao som de muita música eletrônica, com Trickster, Carol Favero, Alliance e Afonso Nunnz.

No sábado, 10 de fevereiro, para dar continuidade ao melhor carnaval de Minas, o cantor Gusttavo Lima já avisou que é para o folião ir preparado não se esquecer que é dia de Festa White, com o traje branco obrigatório. Neste dia, todos estarão de branco para compor a festa que contará também com o show de um dos mais badalados talentos da música eletrônica nacional, o mineiro Luciano Ferreira, conhecido por seu projeto KVSH. A irreverência da Banda do Marcão e a DJ e cantora mais bombada nas baladas de toda Minas Gerais, Tainá Felipe, também estarão presentes para colocar os foliões para dançar. E a noite finaliza com as batidas eletrônicas que não podem faltar, comandada por Trickster, Carol Favero, Alliance, Rodrigo B e Afonso Nunnz.

Se engana quem pensa que domingo é dia de descanso. No Abaeté Folia, domingo é sinônimo de muita festa, afinal, dia 11 de fevereiro, é a vez dos grupos É O Tchan e Os Baianeiros subirem ao trio elétrico com o melhor do axé, dando um gostinho de Salvador aos foliões. Para completar a noite, Ricardo Trindade apresentará os maiores sucessos da música sertaneja. E ainda, Woo2tech, Trickster, Carol Favero, Alliance,Rodrigo B e Afonso Nunnz transformarão as tendas num reduto de música eletrônica para levar animação à segunda-feira.

O Abaeté Folia se transformará em uma divertida Festa à Fantasia dentro de um verdadeiro baile funk na segunda-feira, 12 de fevereiro. Dennis DJ e um dos MCs mais badalados do momento, Kevinho, vão soltar o som e colocar os foliões para dançar no ritmo que embala o verão; “Malandramente”, “Encaixa”, “O Grave Bater”, “Tô Apaixonado Nessa Mina”, “Olha a Explosão” e muitos outros hits. O cantor mineiro Matheus Lucato também se apresenta com sucessos do sertanejo e releituras de músicas que são a sensação do momento. A música eletrônica também estará presente na penúltima noite de festa, com o duo de DJs e produtores musicais brasileiros formado por Felipe Lozinsky e Gustavo Rozenthal, Felguk, que agitarão a pista com Trickster, Alliance, Rodrigo B, Octopus Live e Afonso Nunnz até o dia amanhecer.

A última noite de carnaval, terça-feira, dia 13 de fevereiro, também está repleta de boas atrações, e os momentos finais reservam uma mistura contagiante de axé, sertanejo e eletrônico com Alexandre Peixe e a dupla mineira Renan & Rafael. Claro que ninguém melhor para fechar em grande estilo a última noite do melhor carnaval de Minas se não eles, que estiveram presentes em todos os dias e garantiram a folia na madrugada: os DJs Trickster, Alliance e Afonso Nunnz.

Os ingressos para o Camarote Oficial open bar (vodka, cerveja, refrigerante, suco e água) já estão esgotados. O Camarote Premium open bar (whisky, energético, vodka, cerveja, refrigerante, suco e água) e open food pode ser adquirido a R$ 780 o passaporte e R$ 220,00 o individual. O Lounge – open bar (whisky, energético, vodka, cerveja, refrigerante, suco e água) e open food, com direito a 25 pulseiras, fica em R$ 7.000,00 mais o passaporte no setor premium. Mais informações e vendas: www.nenety.com.br

Texto: Grupo Balo de Comunicação – www.grupobalo.com

