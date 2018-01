Prisões por tráfico, furto e porte ilegal de armas

Às 19h15 do dia 21/01/2018, durante patrulhamento pelas Ruas Princesa Isabel e Joaquim Pereira, a PM visualizou um homem de 60 anos, sair de seu veículo Renault, Sandero e entrar na casa de um jovem de 22 anos. Quando saiu da casa, o senhor foi abordado e com ele foram localizadas três pedras de crack.

O abordado relatou aos militares que havia comprado a droga do indivíduo M. F. R. R., por R$ 20,00. Diante do exposto, os envolvidos foram presos em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas e conduzidos à Delegacia de Polícia, juntamente com a droga apreendida.

MILITARES PRENDEM SUSPEITO POR USO/TRÁFICO DE DROGAS

Às 20h17 do dia 21 de Janeiro de 2018, durante policiamento pelo município de Abaeté, a guarnição visualizou dois indivíduos em atitudes suspeitas. Ao notar a presença da viatura, os suspeitos fugiram, pulando vários muros.

Durante a perseguição, os militares abordaram um dos envolvidos, de 18 anos, com o qual localizaram duas pedras de crack, embaladas e prontas para o comércio. Questionado, o infrator relatou que comprou os entorpecentes do outro suspeito.

Diante dos fatos, o acusado foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia.

SUSPEITO É ABORDADO E PRESO POR PORTAR ILEGALMENTE UMA ARMA DE FOGO

Às 15h30 do dia 21 de Janeiro de 2018, durante patrulhamento pelo Bairro Bernardo Soares de Faria, em Abaeté, policiais militares visualizaram um indivíduo de 29 anos próximo a um veículo VW/Gol, de cor prata, em atitudes suspeitas. Ao perceber a presença da viatura, o suspeito retirou uma arma de fogo da cintura e jogou-a debaixo do automóvel.

Durante a abordagem, a equipe policial apreendeu um revólver calibre .22, com capacidade para sete munições. Testemunhas confirmaram que o infrator estava de posse da arma e dispensou-a com a chegada dos militares.

Diante dos fatos, o indivíduo foi preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia de Polícia com o revólver apreendido.

PM APREENDE MENOR INFRATOR E RECUPERA CELULAR FURTADO

Às 13h34 do dia 21 de Janeiro de 2018, a Polícia Militar de Abaeté foi acionada por uma solicitante de 18 anos, a qual relatou que foi abordada por um rapaz de 17 anos, com o qual possui uma certa amizade. Então, o jovem deu um abraço na requerente e subtraiu-lhe seu aparelho de telefone celular.

A vítima fez várias ligações para o celular, as quais foram atendidas pelo suspeito que exigiu R$150,00 para devolver o aparelho. Durante rastreamento, os militares localizaram o menor infrator no Bairro São Pedro e, durante busca pessoal, encontraram o telefone furtado. Diante dos fatos o menor infrator foi apreendido, junto com o material recuperado.

O adolescente foi apreendido e sua genitora acompanhou o registro da ocorrência.

AGILIDADE NO ATENDIMENTO POLICIAL RESULTA NA PRISÃO DE SUSPEITO DE FURTO

Às 22h do dia 20 de Janeiro de 2018, a Polícia Militar de Abaeté foi solicitada por um senhor de 76 anos, o qual relatou que estava trabalhando na rua, quando um indivíduo aproximou-se e pediu seu celular emprestado. Diante da recusa do solicitante, o rapaz pegou o aparelho de suas mãos e evadiu do local correndo.

Durante as diligências, os militares deslocaram-se à residência de um suspeito, de 18 anos, onde visualizaram o rapaz manuseando um aparelho celular. Ao perceber a presença policial, o indivíduo deslocou-se para os fundos da casa e, após um tempo, abriu o portão. Questionado, o jovem inicialmente negou os fatos, no entanto, acabou confessando o delito. Durante buscas, a guarnição localizou o aparelho no quintal do imóvel.

O indivíduo foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia em Bom Despacho.

Informações e Fotos: Assessoria de Comunicação Organizacional – 7º BPM

