Polícia encontra celular de Katyane

Prosseguem em ritmo intenso as investigações da Polícia Civil sobre o assassinato de Katyane Rosa de Jesus Araújo, de 31 anos, na noite de 30 de dezembro, em Abaeté. Na tarde de ontem, 18 de janeiro, os policiais conseguiram localizar e recuperar o celular da vítima, que foi jogado dentro de um córrego próximo ao Vale do Amanhecer, a alguns quilômetros do local onde a caminhonete foi incendiada.

Segundo o delegado, Dr. Rodrigo Noronha, o celular foi encontrado submerso, muito sujo, mas em condições de ser utilizado para a verificação de mensagens recebidas e enviadas, além de fotos de interesse da investigação. Nesse trabalho, os policiais civis contaram com o apoio da Prefeitura Municipal de Abaeté e da empresa Supremo Carnes, que cedeu o maquinário e ajudou na drenagem de um trecho do córrego.

Três suspeitos de participação no assassinato foram presos na terça-feira, 16, Operação Cavalo de Troia. Um quarto suspeito, residente em Brasília, está com o mandato de prisão decretado e é procurado pela Polícia Civil do Distrito Federal.

Casada há cerca de 50 dias com um sargento militar que trabalha em Martinho Campos, Katyane tinha saído de casa, por volta de 20 horas do dia 30 de dezembro, com R$ 2 mil e algumas notas fiscais. Aproximadamente uma hora depois, a caminhonete dela foi encontrada em chamas, em uma estrada vicinal próximo a MG-176, na Estrada dos Potreiros.

O corpo da vítima foi localizado 24 horas depois, dia 31 de dezembro, no Morro da Coruja, a oito quilômetros do local onde estava o carro. Ele estava parcialmente carbonizado, com marcas de lesão contundente. No local, os policiais recolheram parte de um frasco provavelmente utilizado para o transporte de combustível usado para queimar a vítima.

Segundo investigações da Polícia Civil de Abaeté, Katyane estava envolvida na prática de alguns crimes de estelionato em Abaeté e região, como emissão de notas fiscais falsas e quitação fraudulenta de boletos bancários, junto com os suspeitos pelo seu assassinato. O delegado Rodrigo Noronha espera concluir as investigações em menos de 30 dias.

Comentários