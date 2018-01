Polícia prende suspeitos do assassinato de Katyane

Latrocínio, roubo seguido de morte, teria sido a causa do brutal assassinato de Katyane Rosa de Jesus Araújo, de 31 anos, na noite de dia 30 de dezembro, segundo investigação da Polícia Civil. Na madrugada desta terça-feira, 16 de janeiro, três pessoas de Abaeté foram presas na Operação Cavalo de Troia: Jhonatan Ferreira Teodoro (19), Rosemeire de Almeida (34) e Múcio Ferreira de Vasconcelos (37). Um quarto suspeito, residente em Brasília, está com o mandato de prisão decretado e é procurado pela Polícia Civil do Distrito Federal.

Casada há cerca de 40 dias com um sargento militar que trabalha em Martinho Campos, Katyane tinha saído de casa, por volta de 20 horas do dia 30 de dezembro, com R$ 2 mil e algumas notas fiscais. Aproximadamente uma hora depois, a caminhonete dela foi encontrada em chamas, em uma estrada vicinal próximo a MG-176, na Estrada dos Potreiros.

O corpo da vítima foi localizado 24 horas depois, dia 31 de dezembro, no Morro da Coruja, a oito quilômetros do local onde estava o carro. Ele estava parcialmente carbonizado, com marcas de lesão contundente. No local, os policiais recolheram parte de um frasco provavelmente utilizado para o transporte de combustível usado para queimar a vítima.

Segundo o delegado de Polícia, Dr. Rodrigo Noronha, as investigações tiveram início no dia do crime: “Partimos da análise comportamental da vítima, sabíamos que ela estava envolvida na prática de alguns crimes de estelionato em Abaeté e região, como emissão de notas fiscais falsas e quitação fraudulenta de boletos bancários. A Polícia Civil já estava investigando essa associação criminosa, quando aconteceu esse homicídio”, informa.

Segundo o delegado, tanto a vítima, como os acusados pelo seu assassinato, estavam envolvidos nessa quadrilha de estelionato. “A motivação do crime ainda não está muito nítida, continuamos apurando. Acreditamos que tenha sido a subtração de valores, uma vez que ela portava uma grande quantia em dinheiro no dia, mas podemos ser surpreendidos com outro motivo que teria levado esse grupo a ceifar a vida da vítima, bem como a tentar destruir o cadáver, no sentido de esconder as provas da polícia, desaparecer com os vestígios para dificultar a apuração do crime”, esclarece o policial, que inicia hoje o interrogatório dos três suspeitos presos. “Já interrogamos várias pessoas antes das prisões e agora vamos fazer a reconstituição do crime para aparar todas as arestas que nos causam alguma dúvida. Temos um prazo de 30 dias para encerrar essa investigação e passar para outras que estão atordoando a cidade”, declara.

Dr. Rodrigo Noronha acredita que o marido da vítima não tinha conhecimento do envolvimento dela com os crimes de estelionato. “Inclusive, num primeiro momento, as pessoas acreditaram que fosse ele o autor do crime, uma vez que a vítima estava com uma herança grande pra receber do primeiro marido (Mauro Dona). Cogitaram também o envolvimento dos filhos e herdeiros dele. Mas nem o marido, nem os filhos de Mauro Dona têm envolvimento nesse crime. É um caso complexo, onde a vítima é também autora e os autores são envolvidos com a vítima em vários outros crimes. Estamos aguardando só o resultado do Distrito Federal para obtermos 100% de êxito nessa operação e darmos uma resposta efetiva para Abaeté e região”, finaliza.

Fotos retiradas do Facebook (Katyane) e enviadas pela Polícia Civil de Abaeté

