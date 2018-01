Adolescente é detido com celular furtado

Às 14h15 do dia 16 de Janeiro de 2018, durante policiamento pelo Bairro São João, município de Abaeté, policiais militares abordaram um adolescente de 16 anos, com o qual localizaram R$101,00 em dinheiro e um aparelho de telefone celular.

Durante pesquisa do número IMEI do aparelho e em consulta no sistema informatizado da PMMG, a guarnição constatou que o telefone havia sido furtado no dia dia 13/01/2018, na cidade de Morada Nova de Minas/MG.

Diante dos fatos, o menor infrator foi apreendido e conduzido à Delegacia de Polícia.

SUSPEITOS SÃO ABORDADOS E DETIDOS POR TRÁFICO DE DROGAS

Às 15h do dia 12 de Janeiro de 2018, durante policiamento pelo Bairro Santo Antônio, município de Abaeté, a guarnição PM visualizou um indivíduo de 51 anos e um adolescente de 17 anos em atitudes suspeitas.

Procedida a abordagem, os militares localizaram uma bucha de maconha, um cigarro da mesma substância, um canivete e R$22,00 em dinheiro. O rapaz assumiu a propriedade dos entorpecentes e disse que ofereceu gratuitamente um cigarro de maconha ao suspeito que aceitou. Contra os abordados pesam diversas denúncias de tráfico de drogas na cidade.

Os envolvidos receberam voz de prisão/apreensão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia com o material recolhido.

Assessoria de Comunicação Organizacional – 7º BPM

