Quartel Geral sedia a 15ª Copa Regional de Futsal

Começou em 03 de janeiro de 2018 a 15ª edição da Copa Regional de Futsal de Quartel Geral, o torneio visto como um dos mais tradicionais da região. A Copa, que acontece no Ginásio Poliesportivo Municipal, teve seu início no ano de 2002 por iniciativa de Anésio Rodrigues Rosa (Sargento da Polícia Militar), responsável por um projeto de futebol com jovens da cidade e pela retomada da tradição do futsal.

A Prefeitura Municipal esteve à frente da organização de uma edição e, depois de uma pausa, Renato Augusto Mendes (Bola), ex-aluno da escolinha de futebol, organizará pela 5ª vez consecutiva o torneio. Ele relata que “tudo começou com ele (Sargento Anésio, falecido em 2009) na escolinha de futebol que mantinha no formato de projeto social, por iniciativa própria. Senti a necessidade de continuar o legado que ele deixou. Minha intenção era só fazer um campeonato somente com equipes da cidade, mas as coisas foram acontecendo. Nunca tive a pretensão de fazer igual a ele e sim de nunca deixar o nome dele esquecido. Ele sempre dizia que um dia teríamos que caminhar sozinhos, nunca me esqueci disso, ficou como uma responsabilidade e um prazer de dar seguimento à competição”.

A edição desse ano conta com a participação de 24 times das cidades de Abaeté, Biquinhas, Cedro do Abaeté, Dores do Indaiá, Martinho Campos, Paineiras, Quartel Geral e Serra da Saudade.

Nas primeiras edições, o destaque ficou por conta da equipe do São Geraldo de Abaeté, heptacampeão e que em 2018 retorna depois de longa ausência. Atualmente quem domina a competição é Barcelona de Dores do Indaiá, atual bicampeão. Os outros campeões foram São José (Abaeté), Sup. Central (Dores do Indaiá), Marcenaria Alcântara (Abaeté), Blackburn (Abaeté) e Cooperativa Mista (Dores do Indaiá) venceram uma edição cada.

Nessa edição, além dos citados São Geraldo e Barcelona (atual bicampeão e favorito), destaque para Meninos da Vila (Quartel Geral) depois de uma reformulação querem o primeiro título para a cidade de Quartel Geral, Jaguar (Biquinhas) que conta com um excelente goleiro e um time muito entrosado, Comercial B&B (Abaeté) conta com um grupo forte composto por muitos atletas que já venceram o torneio, Família Tio Lois (Martinho Campos) que é um time muito incisivo e veloz e o Futsal Futuro, que é um projeto local e conta com garotos formados nas categorias de base do projeto e é a sensação no apelo da torcida.

Texto: Mateus Alexandre Silva, professor de Educação Física, aluno do Curso de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer da UFMG e pesquisador do Grupo de Estudos Sobre Futebol e Torcidas (GEFuT) da UFMG.

