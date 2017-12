Sorteada a Promoção Natal Premiado Cooperabaeté

Maria Gonçalves de Oliveira, do Vau das Flores, foi a grande contemplada com o automóvel Fiat Mobi Easy 1.0 quatro portas, 2016-2017, no valor de R$ 30.500, nas Promoções Natal Premiado CooperAbaeté 2017.

O sorteio de cerca de 45 mil reais em prêmios foi realizado na manhã deste sábado, 30 de dezembro, na Feirinha, em duas promoções.

A primeira promoção foi direcionada aos cooperados fornecedores de leite e clientes da Fábrica de Ração Cooperabaeté.

O produtor José Miranda de Sales, residente em Belo Horizonte, foi o primeiro sorteado da manhã, faturando uma Roçadeira Sthil FS80, GSB230-2, no valor de R$ 618,34.

Mário José Pereira dos Reis, da Fazenda Horizonte, em Abaeté, foi contemplado com uma Televisão Smart TV LG LED 32”, com conversor digital, no valor de R$ 1.300,00.

E o cooperado José Pereira de Lima (Zé Geraldo), de Abaeté, faturou uma Moto Honda CG 125i FAN, 2016/2017 no valor de R$ 7.900,00.

Em seguida, foram realizados os sorteios da promoção dirigida a todos os clientes dos supermercados, postos de combustíveis, loja de conveniência e de insumos de Abaeté, Paineiras, Biquinhas e Morada Nova de Minas.

Anakan Fernandes (de Paineiras), Júlio César Arruda Guimarães (de Abaeté), Roberto Alves de Sousa (de Abaeté), Fernando Assis dos Santos (de Abaeté) e Júlio Ricardo Ferrão (de Paineiras), faturaram vales compras no valor de R$ 100.

José Miranda de Sales foi contemplado novamente, desta vez com um vale compras de R$ 200. Um prêmio no mesmo valor será entregue a Juliana Maria Pereira de Carvalho e Reginaldo Antônio Pereira, ambos de Abaeté.

Para surpresa geral, uma mesma pessoa foi sorteada e faturou os dois vales compras no valor de R$ 400: Augusto de Araújo Campos Neto, de Quartel Geral. Outros vales-compras já haviam sido sorteados durante a campanha.

Na sequência, Maria José da Costa, de Abaeté, foi contemplada com uma Bicicleta Mountain Bike Houston, 18 marchas, aro 26, no valor de R$ 259,00

E no penúltimo sorteio da manhã, Elisene do Carmo Fiuza, da Fazenda Mumbuca, em Paineiras, ganhou uma Televisão Smart TV LG LED 32”, com conversor digital, no valor de R$ 1.300,00

O sorteio, realizado em meio a uma chuva fina, foi animado com o show de Fernando Rodrigues e Banda.

Agradecendo a participação de todos, o presidente da Cooperabaeté, Eustáquio Márcio de Oliveira, prometeu que os prêmios da promoção em 2018, quando a Cooperativa completa 90 anos, serão ainda maiores.

Fotos Christiane Ribeiro

