Alegria e Solidariedade nas ruas de Abaeté

Em uma ação social que distribuiu centenas de brinquedos e milhares de balas, o Lions Clube de Abaeté “Dr. Avelino Dirino Arruda”, os ATOA e a Cavalgada “Carimba que é Top” se uniram para, na manhã de Natal, sair em carreata, passando pelas regiões mais carentes da nossa cidade, levando amor e carinho para as crianças que se aglomeravam para receber o seu presente das mãos do Papai Noel.

Só quem estava em cima do caminhão e da carretinha puxada pela camionete do DJ Cabeça podem descrever a emoção e a satisfação que é entregar um simples presente nas mãos daqueles que pouco têm.

Eram olhos brilhando de alegria ao ganhar um saquinho de balas, um pequeno presente ou mesmo ter a oportunidade de abraçar ou tirar uma foto ao lado do Papai Noel.

A retribuição era sentida por todos os participantes, através de gestos e palavras de agradecimento.

Não podemos deixar de citar que essa ação do LIONS, através da impecável coordenação do seu presidente Roberto Ramiro e sua esposa Simone, em parceria com os ATOA, representados por Carlos Cunha Pereira e o seu filho Carlos Olavo Neto, o Cacá, além da animada Turma da Cavalgada Carimba que é Top, não estavam sozinhos. Durante o longo percurso, a carreata cruzou por outras duas iniciativas semelhantes, o que demonstra que a nossa sociedade organizada se preocupa cada vez mais em levar amor e solidariedade para nossas crianças.

Parabéns para todos que participaram, não só a turma da carreata, mas também os doadores e as empresas que se dispuseram em servir como ponto de coleta de doações, tais como a Padaria Nicoli, o Bar do Lobão, a Clínica Fêmmina, o Nosso Jornal, a GV Pneus, a Cantina do Anderson e o Restaurante Fornaia de Abaeté.

Obrigado a todos os amigos participantes. Esperamos aumentar ainda mais o engajamento da sociedade de Abaeté nas próximas ações sociais que essa turma já começa a planejar.

Aguardem!!!

Texto: Carlos Cunha Pereira

Fotos: João Lucas

