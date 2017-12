Um Pé de Sonho cada vez mais frondoso!

O Parque de Exposição de Abaeté ganhou, na manhã desta quarta-feira, 20 de dezembro, 30 mudas de moringa, jacarandá mimoso, cedro, manga, mangaba, oiti e abacate manteiga. Doadas pelo produtor José Manoel Ferreira, o Zezinho Profeta da Fazenda Pé de Sonho, elas foram plantadas, em um clima de muita conscientização e alegria, por crianças, adolescentes e idosos dos grupos de convivência do CRAS.

“Nosso objetivo é preservar o verde. Teve uma época em que cortaram quase todas as árvores do parque de exposição. Agora, estamos desenvolvendo esse projeto para melhorar a arborização, principalmente com árvores frutíferas”, declara o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Abaeté, Getúlio Lopes, que se declara um grande plantador de árvores. “Tenho plantado muito na fazenda. Além de deixar o ambiente muito mais bonito, fresco e agradável, as árvores geram conforto, principalmente para o gado”, diz.

Para a secretária Municipal de Trabalho, Ação e Assistência Social, Ângela Oliveira, foi muito gratificante participar desse projeto. “Estamos acompanhando esse trabalho muito bacana voltado para o meio ambiente que o Zezinho Profeta está desenvolvendo e agradecemos muito o convite para essa ação, onde os usuários vinculados ao Cras assistiram uma palestra, lancharam e fizeram o plantio das mudas. Isso não deixa de ser um resgate da cidadania, um aprendizado e uma inclusão social, uma vez que eles saíram do ambiente do serviço de convivência do imóvel e puderam conhecer outras pessoas”, avalia.

Maria do Carmo Pereira, integrante do grupo da terceira idade do Cras, levou as duas netinhas para participar dessa manhã de cidadania. “Estou adorando participar dessa atividade. Adoro natureza. Já plantei várias árvores na minha casa, tamarindo, jambo, amora, jaboticaba… Quero que minhas netas cresçam com esse mesmo amor pela natureza”, ressalta.

Para o delegado aposentado Geraldo Cardoso, presente em todas as ações desenvolvidas pelo projeto Pé de Sonho em 2017, “é uma alegria participar desse projeto e compartilhar desse sonho, desse trabalho de conscientização das pessoas da necessidade de preservação do nosso meio ambiente, que é tão fundamental para o futuro da humanidade”, destaca.

Melhor ainda é ver os frutos e as flores desse trabalho. “Uma de nossas primeiras ações foi na Escola Estadual Barão do Indaiá, onde várias árvores já estão floridas, lindas demais! Fizemos também um pomar lá e no Estadual. E, certamente, várias sementes foram plantadas na cabecinha e no coração de cada criança, de cada adolescente que participou desses eventos de educação ambiental”, acredita Zezinho Profeta. Outras ações recentes foram desenvolvidas no Vale do Amanhecer e na Fazenda de José Augusto Álvares da Silva e Grace.

Dezenas de mudas produzidas por ele foram distribuídas também a pessoas interessadas, algumas em parceria com o Nosso Jornal. “As pessoas estão preocupados com a natureza. A procura está muito grande, graças a Deus”, comemora o Profeta, certo de que, mais que recursos financeiros, o fundamental é ter boa vontade e amor no coração para desenvolver projetos como este, em prol da natureza e da própria humanidade… no melhor espírito de Natal.

Texto e Fotos: Christiane Ribeiro

