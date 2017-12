Emílio & Eduardo no Reveillon Popular em Abaeté

Autores de grandes sucessos como “Você Virou Saudade”, “Bate Coração”, “Da pá Virada”, “Maluco de Paixão”, “Rodopiou” e a recente “Cumé Que Cê Tá”, Emílio & Eduardo prometem animar abaeteenses e visitantes, na grande Festa da Virada que será promovida pela Prefeitura Municipal, na Praça Dr. Canuto, na noite de 31 de dezembro.

A dupla de primos, da cidade de Araxá, tem a fama de levar muita alegria por onde passa, com músicas sertanejas de qualidade, em um ritmo para não deixar ninguém parado. Tem sido assim desde que estourou, em 1999, com a música “Você virou Saudade”, gravada em 2000 por Alexandre Pires e a banda “Só pra Contrariar”. O mais recente sucesso, “Cumé Que Cê Tá”, foi gravado com participação de Rionegro & Solimões.

A festa para saudar o ano Novo em alto estilo contará ainda com trio elétrico e espetáculo pirotécnico. E o melhor: tudo de graça, para a população começar 2018 com muita energia… e dinheiro no bolso.

