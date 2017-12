Única mulher dentre os nove vereadores da legislatura 2017/2020, Juvercina Maria Rosa Pereira (Ju da Vacina) será a nova presidente da Câmara Municipal de Abaeté a partir de 1º de janeiro de 2018. Ela foi eleita ontem, 18 de dezembro, por sete votos a favor, um contra e um em branco.

O vereador Fernando Henrique Guimarães (Peixinho), que também se candidatou ao cargo, ressaltando o exemplo da anticandidatura de Ulysses Guimarães durante o regime militar, em 1973, teve apenas o seu próprio voto.

A mesa diretora em 2018 será composta pelo 1º vice-presidente Vandélio José Ribeiro (Vavá), o 2º vice-presidente Salmo José de Almeida (Salminho), o 1º secretário Antônio Carlos Lataliza França (Tataia) e o 2º secretário Vicente Ferreira Lamounier Filho (Nem).

Na última sessão ordinária do ano, o presidente Geraldo Clodoaldo da Cunha Soares (Có Padeiro) fez uma breve retrospectiva de sua gestão, agradeceu o apoio de todos e recebeu muitos elogios, especialmente pela implantação do Centro de Atendimento ao Consumidor (CAC-Procon) e reforma do prédio da Câmara, com o projeto de instalação de uma plataforma para facilitar o acesso de idosos e portadores de deficiência física. Essa obra, que sofreu atrasos devido a um recurso da empresa que perdeu a licitação, já está empenhada e será concluída no início do próximo ano, conforme assegurou a presidente eleita, Juvercina.

Fotos de Cristian Fagundes, na posse em 1º de janeiro de 2017

