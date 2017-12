A alegria de pedalar e confraternizar na estrada

O 1º Passeio Ciclístico – Equipe Papa-Léguas de Abaeté, realizado domingo, dia 17/12, reuniu pouco mais de 60 ciclistas, iniciantes, entusiastas e profissionais, em uma grande confraternização, a fim de se estimular não somente a prática esportiva em toda a região, mas sobretudo despertar o companheirismo e amizade.

Na manhã do dia 17/12, todos se reuniram em minha casa para um café da manhã reforçado, uma oração de agradecimento e proteção e para receber o briefing com as devidas explicações e cuidados necessários durante o trajeto.

Todo o percurso, que contemplou aproximadamente 43km, incluindo estradões e trilhas fechadas, passando por Tabocas e seguindo para o Morro da Coruja, foi idealizado e demarcado pelos amigos Thiago Nunes, André Lucas, Sebastião Rogaciano (Tião Pintor), Diego Micael, Thomé Júnior e Cleber Barbosa.

Após a saída, recebemos o apoio da Polícia Militar de Abaeté, que realizou a escolta dos ciclistas até o início da estrada de terra.

Ao longo do trajeto – em vários pontos – disponibilizamos água mineral aos ciclistas e realizamos as fotografias.

Estiveram presentes as equipes Papa-Léguas (Abaeté), Texas Bikers (Abaeté), Perdidos na Trilha (Paineiras), PedalaDores (Dores do Indaiá), Kalangos da Terra (Morada Nova de Minas), Snake Bikers (Martinho Campos) e Bike and Run (Pompéu).

A realização do evento foi possível somente graças ao empenho e dedicação dos membros da Equipe Papa-Léguas e graças aos apoiadores Rivas Sport, Fast-Track Escola de Idiomas, Rock ‘n Burger e Ober Bike.

Texto: Professor Flávio Machado

Imagens: Flávio Machado e Robson Valadares.

