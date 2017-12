Polícia Civil recupera trator roubado

Com ajuda da população, que passou informações sobre rastros vistos na região, na noite de ontem, 13 de dezembro, uma equipe da 9ª Delegacia de Polícia Civil de Abaeté localizou um trator furtado no final de semana no município.

O veículo pertence a uma empresa de Martinho Campos que trabalha com reflorestamento e venda de madeira tratada. Essa empresa possui uma unidade em Abaeté, na estrada que liga nosso município a Pompéu, onde o trator estava trabalhando e foi guardado no último sábado, 09.

Quando os funcionários voltaram segunda-feira, encontraram a porteira arrombada e constataram o furto. Ele foi encontrado escondido em um matagal.

A Polícia Civil investiga agora a autoria do crime, já com alguns suspeitos.

Comentários