Começam as obras de recuperação da BR-352

Nesta quinta-feira, 14 de dezembro, teve início a Operação Tapa-Buracos na BR-352, que está praticamente intransitável no trecho entre a ponte do Rio Pará, em Martinho Campos, e Abaeté. A informação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) é que, após essa operação emergencial, serão feitas intervenções mais pesadas. Mas ainda não está previsto o recapeamento da rodovia.

No edital de licitação para serviços de manutenção de 132 quilômetros na Rodovia BR-352, aberto em 26 de setembro no valor de R$ 9 milhões, estão previstos Operação Tapa Buracos, limpeza de sarjeta e meio-fio, caiação, implantação de placas sinalizadoras semi-reflexivas, roçada de capim, dentre outros serviços. O contrato com a Empresa Guapora, vencedora da licitação, foi assinado dia 08 de dezembro.

O Grupo G-15, formada pelos prefeitos de Abaeté, Martinho Campos, Pitangui, Pompéu, Paineiras, Biquinhas, Morada Nova de Minas, Bom Despacho, Estrela do Indaiá, Dores do Indaiá, Quartel Geral, Cedro do Abaeté, Luz, Santa Rosa da Serra e Serra da Saudade, pretende continuar lutando pelo recapeamento da rodovia.

O grupo é liderado pelo prefeito de Abaeté, Armando Greco Filho, que se reuniu, dia 21 de novembro, com o diretor geral do DNIT, Valter Cassimiro, junto a outros prefeitos da região, ao deputado federal Domingos Sávio e ao secretário municipal de Governo, Netinho.

Dia 15 de novembro, algumas pessoas de Abaeté e região se mobilizaram, no trevo de Martinho Campos, pedindo o recapeamento dessa rodovia, que tem colocado vidas em risco.

