PM prende suspeito de roubo a posto

Às 21h do dia 11 de Dezembro de 2017, a guarnição policial compareceu a um posto de combustível da cidade de Abaeté, onde três solicitantes relataram que um indivíduo, de posse de uma arma de fogo, chegou ao local, anunciou o assalto, subtraiu R$700,00 e fugiu em um veículo Fiat/Palio.

Durante rastreamento, os militares receberam denúncia anônima informando que o suspeito do roubo seria um indivíduo de 29 anos. Diante das informações, a guarnição policial deslocou até a residência do infrator que foi encontrado juntamente do veículo com as mesmas características do automóvel utilizado na fuga. Após busca na residência do suspeito, os militares localizaram R$645,00.

O infrator foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia. O veículo foi removido ao pátio credenciado.

PM PRENDE SUSPEITOS DE TRÁFICO ILICITO DE DROGAS

Às 15h45 do dia 09 de Dezembro 2017, durante patrulhamento pelo Bairro Amazonas, em Abaeté, a guarnição policial visualizou e abordou um indivíduo de 49 anos.

Após busca pessoal, a PM encontrou com o infrator uma bucha de maconha. O suspeito disse que comprou a droga de um indivíduo de 21 anos por R$10,00. Os militares decolaram até a residência do denunciado que foi encontrando na calçada e, durante busca pessoal, localizaram R$120,00.

Os envolvidos foram presos e conduzidos com o material apreendido para a Delegacia de Polícia.

MAIS UMA PRISÃO POR TRÁFICO DE DROGAS

Às 19h50 do dia 10 de Dezembro de 2017, a guarnição policial abordou na Rua Artur Pio, em Abaeté, um adolescente de 14 anos, em atitude suspeita.

Durante busca pessoal, os militares encontraram com o infrator quatro pedras de crack, embaladas e prontas para o comércio.

O adolescente e a droga foram apreendidos.

Assessoria de Comunicação Organizacional – 7º BPM

Comentários