Natal das Crianças no CMEI

O Natal começou mais cedo – e de uma maneira muito especial – para as 180 crianças do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Conceição Corgozinho. Nessa terça-feira, 12 de dezembro, todas receberam, das mãos do papai Noel, presentes patrocinados por padrinhos muito especiais.

A diretora do CMEI, Ivone Ferreira Pires Silva, conta que o projeto Natal das Crianças do CMEI teve início em 2005, quando ela assumiu a supervisão das três creches que existiam em Abaeté na época e idealizou que todos os alunos tivessem um presentinho vindo de um padrinho.

“A partir daí, organizamos a listas das crianças matriculadas e começamos a ir até as empresas da cidade, procurando os padrinhos, que podiam escolher o sexo e a idade da criança a ser presenteada. Esse trabalho começa em outubro, quando levamos as listas para os padrinhos escolherem”, explica Ivone.

No início de dezembro, a equipe passa recolhendo os presentes já com o nome da criança escolhida. Na festa, Papai Noel chama cada criança e entrega o presente doado pelo seu padrinho.

“É um momento mágico, de muita alegria, que nos dá muito prazer ver o brilho no olhar das crianças. A maioria das empresas que contribui está acompanhando esse projeto há 12 anos. As crianças ficam muto felizes. E nós, mais ainda”, finaliza a diretora, desejando a todos um Feliz Natal!

