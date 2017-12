Mais uma prisão por tráfico de drogas

Às 15h20 do dia 12 de Dezembro de 2017, a Polícia Militar de Abaeté recebeu a denúncia de que um rapaz de 18 anos estaria traficando drogas em uma oficina de bicicletas do município.

Diante das informações, policiais militares deslocaram-se ao estabelecimento, onde o suspeito, ao perceber a presença policial, tentou dispensar algo por cima de um muro.

Com o indivíduo, os militares localizaram R$11,00 e um aparelho de telefone celular e, durante varredura no local, apreenderam uma pedra de crack. Diante dos fatos, o infrator foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia com o material recolhido.

Esta foi a terceira prisão por tráfico de drogas em Abaeté nos últimos quatro dias. No domingo, 10 de dezembro, a guarnição policial abordou um adolescente de 14 anos, em atitude suspeita, na Rua Artur Pio, em Abaeté. Com ele, foram encontradas quatro pedras de crack, embaladas e prontas para o comércio. O adolescente e a droga foram apreendidos.

E na tarde de sábado, 09 de Dezembro, durante patrulhamento pelo Bairro Amazonas, em Abaeté, a guarnição policial visualizou e abordou um indivíduo de 49 anos, com uma bucha de maconha. Ele contou que adquiriu a droga de um indivíduo de 21 anos por R$10,00. Durante busca pessoal no denunciado, que foi encontrando na calçada de sua residência, os policiais localizaram R$120,00. Os envolvidos foram presos e conduzidos com o material apreendido para a Delegacia de Polícia.

Assessoria de Comunicação Organizacional – 7º BPM

