Educação Cooperativista com alegria e integração

Muita alegria, consciência e integração marcaram o II Encontro de Jovens e Mulheres Cooperativistas, realizado no último domingo, 03 de dezembro, na Mansão do Aeroporto em Abaeté.

Promovido pelo Sicoob Credioeste e Cooperabaeté, com apoio do Sistema Ocemg/Sescoop e SEBRAE/MG, o evento contou com palestras e dinâmicas sobre o cooperativismo.

A abertura oficial foi realizada pelos Presidentes Aloísio Lucas Pereira – Sicoob Credioeste e Eustáquio Márcio de Oliveira– Cooperabaeté, e pelo Diretor Superintendente do Sicoob Credioeste, Artur José Andrade.

Na primeira palestra, o consultor do Sistema Ocemg Sescoop/MG, Benedito Nunes, deu uma aula sobre o Cooperativismo, abordando a história, doutrina, ramos, modalidades de gestão, aspectos legais e o papel das cooperativas no desenvolvimento regional.

Em seguida, ele conduziu um trabalho de grupo, em forma de jogo de tabuleiro, proporcionando um ambiente dinâmico, divertido e de muito conhecimento.

Para finalizar, o palestrante e ilusionista George Rubadel ensinou aos presentes “O segredo do Sucesso”, em meio a um show de mágicas e motivação para colocar em prática e colher os melhores resultados.

A Organização conjunta do II Encontro de Jovens e Mulheres Cooperativistas está em consonância com 6º Princípio do Cooperativismo, que preconiza a junção das cooperativas em ações coletivas, sempre com o objetivo de unir forças, agregar valor às suas atividades e trocar experiências. Quando se trata se ações educativas, há um ambiente propício para a troca dos saberes, onde todos saem ganhando.

