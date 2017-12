Criminosos explodem agência bancária em Pompéu, matam militar e um morador

Um policial militar e um morador de Pompéu foram mortos na madrugada desta terça-feira, 05 de dezembro, durante a explosão de uma agência bancária na cidade. Um outro policial baleado pelos assaltantes está internado em Belo Horizonte.

Segundo a assessoria de imprensa do 7º Batalhão da PM, por volta de 2 horas, diversos infratores ocupando cinco veículos cercaram o quartel e atiraram com fuzis e espingargas calibre 12 contra a construção para intimidar os policiais, que reagiram com tiros, impedindo que o portão principal fosse trancado pelos criminosos.

No mesmo momento, outros comparsas explodiram a agência do Banco do Brasil, no centro de Pompéu. As viaturas chegaram ao local e foram recebidas a tiros pelos assaltantes. Dois policiais foram alvejados. Cabo Osias Alves de Barros, 33 anos, atingido na cabeça, não suportou os ferimentos e faleceu.

Cabo Lucas Reis Rosa, 27 anos, ferido gravemente com dois disparos nas costas e na virilha, foi levado para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

Um cidadão, que passava perto do banco também foi atingido e veio a óbito ainda no local dos fatos.

Durante a fuga, os criminosos jogaram artefatos feitos com pregos (miguelitos) e correntes na rodovia de acesso à cidade, para dificultar o trabalho da polícia. Um Palio Weekend utilizado na ação foi incendiado pelos bandidos em uma rodovia.

Diversos veículos tiveram os pneus furados pelos pregos na rodovia. Dentre eles, um microônibus da Secretaria de Saúde de Abaeté, que levava pacientes para tratamentos em Belo Horizonte e não pôde continuar a viagem.

A região está cercada e trabalho conjunto é feito pela PM em busca dos autores do crime.

Informações: Assessoria de Comunicação Organizacional do 7º Batalhão da PM

Fotos postadas por internautas no facebook

Comentários