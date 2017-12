Acusado de roubo é preso em flagrante

Às 19h30 do dia 04 de dezembro, a Polícia Militar recebeu a denúncia do roubo de um aparelho de telefone celular, que ocorreu próximo ao Campo de Futebol do Atlético Abaeté Clube e que o suspeito do crime havia sido dominado por populares.

No local, os militares encontraram o assaltante de 24 anos, contido pelos transeuntes, bem como a vítima, de 18 anos, a qual afirmou que o indivíduo conduzia uma bicicleta pelo cruzamento da Avenida Barão do Indaiá com Dr. Antônio Amador, onde, de posse de uma faca, anunciou o roubo e subtraiu-lhe o celular.

A vítima tentou segurar o suspeito, que lhe desferiu um golpe com a faca, atingindo-lhe um dedo e o antebraço. Após o crime, o infrator evadiu sentido à Rua Dona Joaquina do Pompéu, onde foi contido por populares.

Diante dos fatos, o acusado foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia com a faca utilizada na ação criminosa.

Assessoria de Comunicação Organizacional – 7º BPM

