Pais e atletas se mobilizam pela manutenção do handebol na CNEC

Indignados e angustiados com a informação de que a treinadora de handebol da CNEC, Neide Costa, pode ser demitida na nova fase de realinhamento e reestruturação da escola, pais e atletas organizaram uma manifestação na tarde desta sexta-feira, 1º de dezembro, para reivindicar a manutenção da professora, responsável pelo bom desempenho dos atletas em campeonatos estaduais e nacionais.

Eles foram recebidos pela diretora Amália Maria Zamarren Bruno, que garantiu não ter nada definido a esse respeito. Ela disse que participou de uma reunião com a direção nacional da escola dia 09 de novembro, em Belo Horizonte, onde ficou determinada a necessidade de demissão de vários professores e funcionários do setor administrativo da escola, principalmente em face do alto índice de inadimplência. “Ainda não recebi a relação completa dos profissionais a serem exonerados”, assegura Amália. Segundo ela, a direção nacional da CNEC determinou também o corte de várias bolsas de estudos, algumas concedidas a atletas.

Na reunião desta tarde, ficou definido que pais, alunos e escola iriam procurar, juntos, uma solução para manter o projeto Handebol na escola, buscando apoio em instituições como a Prefeitura Municipal. “Nossos filhos merecem e precisam do nosso apoio. A CNEC está na contramão da história. O esporte, nos países sérios é prioridade absoluta. Somos nós que sustentamos aquela instituição, portanto, temos que pedir e até exigir mais coerência no trato com assunto tão relevante”, declarou Laura Miranda, mãe do goleiro Álvaro, para quem o esporte fez e faz muita diferença na vida.

O atleta Arthur Ferreira destaca que “o handebol da treinadora Neide deixou, não só a CNEC, mas toda Abaeté conhecida como um exemplo para as outras cidades. Sempre foi um orgulho ter uma escola com tanto empenho para a formação dos alunos, tanto como estudantes, como pessoas de bem. Trabalhamos duro, nos empenhamos pra continuar o legado daqueles que saíram ano após anos, com orgulho no peito e respeito. Um time não é nada sem sua treinadora, que no caso de todos os atletas, foi e sempre vai ser uma segunda mãe”.

Na rede social, atletas como Paula Mendes manifestaram seu apoio e indignação: “Isso não é contenção de gastos, isso é destruir uma das únicas coisas que teve frutos nessa escola, é acabar com lembranças, histórias, derrotas, vitórias, coisa que nem a diretora, nem “as autoridades lá de cima” tem o direito de tirar de nós (ex alunos e atuais)”.

“Como podem querer acabar com um esporte que foi tão importante para os alunos e que trouxe um reconhecimento enorme para o nome da escola e da cidade?, desabafa Clara Teodoro, no facebook. “Quantas vezes nos perguntaram de onde somos, e ao respondermos ‘de Abaeté, escutamos ‘cidade do melhor handebol’, ‘ nossa, o pessoal de lá joga demais’”. A treinadora Neide, mulher maravilhosa, sempre fez o possível e o impossível para que a Cnec estivesse dentro de todos os campeonatos. Esse esporte que era tradição da escola não pode acabar! Foram anos para chegar até onde está, e do nada querer acabar com tudo? Se perguntar para todos os atletas que participaram dessa ‘história’ o que sentiram, com certeza irão responder que sentiram muito orgulho!”

