Mais um flagrante de tráfico de drogas em Abaeté

Às 18h do dia 27 de Novembro de 2017, durante patrulhamento pelo município de Abaeté, policiais militares visualizaram um jovem de 25 anos saindo da casa de um homem de 46 anos em atitudes suspeitas. Procedida busca pessoal no rapaz, a guarnição localizou uma bucha de maconha que, segundo o abordado, foi adquirida pelo valor de R$10,00 com o outro suspeito.

Em seguida, o suposto traficante saiu do imóvel e, indagado, franqueou a entrada da equipe policial em sua casa. Durante as diligências, foram encontradas duas buchas de maconha e vários sacos plásticos comumente utilizados para embalar entorpecentes.

Os envolvidos foram presos pelo crime de uso e tráfico de drogas e encaminhados à Delegacia de Polícia com o material apreendido.

Assessoria de Comunicação Organizacional – 7º BPM

