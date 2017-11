Lions Clube em festa em Abaeté

Dias 24 e 25 de novembro, foi realizada em Abaeté a II reunião de Gabinete e do Conselho Distrital do Distrito LB -3 do Lions Clube, com participação de representantes de mais de 26 cidades de Minas Gerais e Distrito Federal.

Um dos destaques do evento foi a inauguração do Obelisco do Centenário do Lions Internacional na Praça da Prefeitura, onde foi plantada uma muda de pau brasil, num ato de alerta e conscientização dos abaeteenses sobre a importância da preservação do meio ambiente.

Na ocasião, o presidente do Lions Clube de Abaeté, Roberto Ramiro da Silva, o Governador do Distrito LB-3, Cl Marciano de Paulo Marques, e a Governatriz Cal Juliana Prudente Araújo concederam uma entrevista à Rádio liderança.

