Comercial B&B é campeão de torneio em Pompéu

Único representante de Abaeté no “Bola e Viola”, nesse domingo, 26 de novembro, o Comercial B & B, do Bairro São Pedro, sagrou-se campeão invicto do torneio promovido na AABB de Pompéu.

O time, dirigido pelo técnico Gilson e por Luiz, do Supermercado B & B, é formado por França,Bê, Diego, Baiano, Denis Lourenço, Cesar, Douglas Lourenço, Washington, Victor, Tutuzinho, Juninho, Biju, Rafael e Robson.

Três desses jogadores, Robson, Baiano e França, estão na seleção dos melhores atletas desse campeonato.

Informações e Foto: Robson Maia

